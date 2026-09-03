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Në Greqi janë regjistruar gjithsej 290 raste të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor dhe 24 viktima që nga fillimi i periudhës së mbikëqyrjes, sipas të dhënave të fundit të Organizatës Kombëtare të Shëndetit Publik (EODY).
Vetëm gjatë javës së fundit janë diagnostikuar dhe raportuar 58 raste të reja të infektimit.
Nga 290 rastet e raportuara, 199 pacientë kanë zhvilluar simptoma që prekin sistemin nervor qendror, përfshirë encefalitin, meningjitin ose paralizën akute flacide.
Ndërkohë, 91 raste kanë shfaqur simptoma të lehta ose nuk kanë pasur përfshirje të sistemit nervor qendror.
Sipas të dhënave deri më 2 shtator 2026, të gjithë personat që kanë humbur jetën ishin mbi 65 vjeç.
Infeksionet nga virusi i Nilit Perëndimor janë regjistruar dhe hetuar në 69 komuna dhe në 20 njësi rajonale të Greqisë.
EODY pret që në periudhën e ardhshme të diagnostikohen raste të tjera, si në zonat ku tashmë janë evidentuar infeksione, ashtu edhe në zona të reja.
Atika, në veçanti, po përjeton një qarkullim jashtëzakonisht intensiv të virusit këtë vit, me një numër më të lartë rastesh krahasuar me vitet e kaluara në disa zona dhe njësi rajonale.