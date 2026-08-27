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Një tjetër person ka humbur jetën në një spital të Shkupit pasi u infektua me virusin e Nilit Perëndimor, duke e çuar në gjashtë numrin e viktimave nga kjo sëmundje në vend.
Sipas raportimeve të mediave të huaja, viktima është një 72-vjeçar nga Shkupi, i cili kishte qëndruar i shtruar në spital për 15 ditë dhe kishte një gjendje të rëndë klinike, raporton A2CNN, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, shqetësimi për përhapjen e virusit po rritet, pasi autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar 51 raste deri më tani. Shumica e rasteve janë regjistruar në zonën e Shkupit.
Pjesa më e madhe e pacientëve janë mbi 60 vjeç, ndërsa disa prej tyre kanë shfaqur komplikacione të rënda neurologjike, përfshirë encefalitin dhe meningjitin.
Rritja e rasteve është veçanërisht shqetësuese. Në fund të korrikut ishin regjistruar vetëm tetë raste, ndërsa brenda pak javësh numri ka arritur në 51.