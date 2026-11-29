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Vinicius Junior po kalon një periudhë të vështirë te Real Madrid. Braziliani nuk arriti të bëhej vendimtar në humbjen ndaj Alaves, ndërsa paraqitja e tij zhgënjeu tifozët në Santiago Bernabeu, të cilët e vërshëllyen sa herë që prekte topin.
Vinicius provoi shtatë driblime, prej të cilave realizoi katër, por pa arritur të bëjë diferencën.
Në pjesën e dytë, Jose Mourinho aktivizoi Yan Diomanden dhe më pas i ndërroi krahët me brazilianin, pasi sulmuesi nga Bregu i Fildishtë tregoi më shumë energji.
Sipas Fichajes, Diomande po fiton terren në garën për formacionin titullar dhe mund ta lërë Viniciusin në stol.
Tashmë mbetet të shihet nëse Mourinho do t'i besojë brazilianit në ndeshjet e ardhshme./Klankosova.tv.