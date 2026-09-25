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Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka bërë të ditur se gjatë vikendit në Kosovë do të mbajë mot kryesisht i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira të pakta deri mesatare.
Sipas IHMK-së, e shtuna do të karakterizohet me diell dhe vranësira të pakta, ndërsa nuk parashihen reshje, transmeton Klankosova.tv.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 5 deri në 9°C, kurse maksimalet nga 15 deri në 18°C.
Ndërkaq, e diela, pritet të jetë me diell dhe vranësira të pakta deri mesatare, po ashtu pa reshje. Temperaturat minimale do të jenë nga 6 deri në 9°C, ndërsa maksimalet nga 16 deri në 19°C.
Gjatë të dyja ditëve, era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 6 m/s.