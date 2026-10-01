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Videot e publikuara së fundmi në rrjetet sociale, të cilat kanë pasur në fokus personalitete të njohura të ekranit shqiptar në momente intime, kanë shokuar opinionin publik, por edhe kanë krijuar alarmin në rrjetet sociale sa i përket sulmeve kibernetike në këto raste.
Po ashtu, ekspertët kanë hulumtuar nëse ka pasur hakim apo jo.
“Videot kishin një ëebsite, shkruanin në të, po, kishin kredituar në një faqe interneti, pasi të kishin gjetur burimin nga vinin këto video. Kërkova kush ishte pronari pas videos, kush kishte publikuar, nëpërmjet një anonimiteti të plotë, që kam kërkuar në Telegram, Discord, në dark web për shumë vende të tjera dhe gjeta një çelës me pak fjalë nga mund të ketë dalë”, tha eksperti i IT, Erikleo Çepa.
Përmes një shembulli, eksperti tregon se si nga celulari i tij mund të hyjë në një kamerë sigurie kudo qoftë. Këtë radhë hyri në një shtet të madh përtej kontinentit.
“Ky është i strukturuar. Gjendet në Telegram. Do skanojmë kodin QR dhe do vendosim kodin e personit që ka të shkruar. Do hapim biznesin, këtu vendoset një kod që thyen kodin e sigurisë dhe në kohë reale, zëri me të gjitha, keni hyrë në biznesin e dikujt. Kjo është thyerje e sigurisë kibernetike, kështu kanë funksionuar edhe në Shqipëri”, tha Çepa.
Kjo thjeshtësi për të hyrë në kamerat e të tjerëve është treguesi më i fortë se si dikush mund t’ju shikojë nëse keni një të tillë.
Madje, videot e kujtdo mund të merren me një shumë të vogël parash.
“Jam i interesuar të di se si funksionojnë. Ai më ka thënë vetëm me 500 dollarë ne sulmojmë një qytet tjetër. Edhe ti mund t’i marrësh këto informacione, mund t’i marrësh për 90 ose 100 dollarë”, tha eksperti i IT.
Apeli i ekspertit shkon për të rritur sigurinë, ndërsa gjetjet do të dorëzohen në prokurori.
“Të gjejmë informacionet e sakta, do shkojmë t’i drejtohemi Drejtorisë së Policisë dhe Prokurorisë së Posaçme në Tiranë. Do bëjmë denoncimin e plotë. Bojkotojini të gjitha ato kamera që blini nga 10-15 dollarë, ose lidhen me Wi-Fi, hiqni dorë nga këto dhe kthehuni te të vjetrat, nga ato kamera lokale që i shikoni kur ktheheni në shtëpi”, tha eksperti i IT, Erikleo Çepa.
Për videon e zbuluar të kompozitorit Adrian Hila, policia thotë se ka nisur hetimet.
Madje, edhe është thirrur për të dhënë dëshminë. Dyshimet janë se një person ka arritur të thyejë sigurinë, duke marrë materialet e më tej duke i shpërndarë./A2Cnn