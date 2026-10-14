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Influenceri, Yll Dreshaj komentoi videot e publikuara intime ku ishin të përfshirë kompozitori, Adi Hila si dhe artistë të skenës shqiptare.
Ai e vlerësoi skandaloze keqpërdorimin e privatësisë së femrave të përfshira në këtë rast.
“Sa i përket marrëdhënies, dhe seksi është pjesë e natyrës, pavarësisht që secili prej nesh e bën në privatësi, kështu që nuk është skandal, nuk është gjëja më e tmerrshme - gjëja më e tmerrshme është se si keqpërdoret privatësia e një femre”, tha ai në Kosova Today, njofton Klankosova.tv.