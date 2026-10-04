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Protestuesit e iniciativës “Jo në emrin tim” kanë ndaluar para shtëpive të tyre kryetarët e grupeve parlamentare të LVV-së, PDK-së dhe AAK-së, përkatësisht Arbërie Nagavcin, Arian Tahirin dhe Besnik Tahirin, duke u kërkuar llogari për vonesat në votimin e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Ata kanë kërkuar që të thirret sa më parë seanca e Kuvendit dhe të votohet projektligji, të cilin e konsiderojnë të domosdoshëm për mbrojtjen e UÇK-së dhe çlirimtarëve.
Protestuesit u kanë bërë thirrje drejtuesve të grupeve parlamentare që kërkesën ta kthejnë në veprim konkret, duke siguruar mbështetjen e deputetëve për procedimin dhe miratimin e tij pa vonesë.
Ky veprim vjen kur kanë mbetur më pak se 72 orë deri në përfundimin e afatit për zgjedhjen e presidentit. Sipas protestuesve, nëse presidenti nuk zgjidhet dhe vendi shkon në zgjedhje, rrezikohet që projektligji të mbetet pa u miratuar nga kjo përbërje e Kuvendit.
Kërkesa e iniciativës “Jo në emrin tim” mbetet e njëjtë: të thirret seanca dhe të votohet ligji që, sipas saj, mbron UÇK-në.