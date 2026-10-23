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Vëzhgimi i zogjve mund të ndihmojë në ngadalësimin e plakjes së trurit dhe po përdoret gjithnjë e më shumë si terapi për pacientët me demencë.
Sipas BBC, vëzhgimi i zogjve njihet gjithnjë e më shumë si një mënyrë e vlefshme për të moshuarit dhe pacientët me demencë. T'u kushtosh vëmendje zogjve, madje edhe përmes dritares, mund t'i ndihmojë të moshuarit të ndihen më të lidhur me të tjerët, të përjetojnë emocione më pozitive dhe të rrisin aftësitë e kujtesës, transmeton Klankosova.tv
Tani hulumtimet e reja tregojnë se vëzhgimi i zogjve mund të riformësojë trurin, shumë ngjashëm me të mësuarit e një sporti atletik ose një instrumenti muzikor - dhe madje mund të ndihmojë në ngadalësimin e plakjes së trurit.