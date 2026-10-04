Lajmet e fundit
Një këmbësor është goditur nga një veturë në fshatin Prugovc të Prishtinës.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 3 tetor, rreth orës 20:36.
I dyshuari, derisa ishte duke drejtuar veturën, dyshohet se nuk iu ka përshtatur kushteve të rrugës dhe ka goditur këmbësorin.
Viktimës i është ofruar tretman mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa për shkak të lëndimeve të rënda është dërguar për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë.
"Prugovc, Prishtinë 03.10.2026, 20:36. I dyshuari m/k deri sa ishte duke vozitur veturën e tij duke mos iu përshtatur kushteve të rrugës e godet këmbësorin viktimën m/k. Viktimës i është ofruar tretman mjekësor në vendin e ngjarjes dhe për shkak të lëndimeve të rënda është dërguar në QKUK, Prishtinë".