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Njëri nga veteranët e UÇK-së tha se nuk e di a do të mblidhen sot deputetët e Kuvendit për ta votuar në lexim të dytë Projektligjin e Speciales.
"Ne nuk përfaqësojmë parti politike, ne jemi ushtarë të UÇK-së, veteranë. Ne kemi dal për t'i përkrahur për ta votuar ligjin, ato pazaret që i bëjnë partitë, a e zgjedhin presidentin apo nuk e zgjedhin, ajo nuk na takon neve", deklaroi ai.
Ai pati deklarata të ashpra ndaj ministrit të Brendshëm Xhelal Sveçla, të cilin e quajti dezertor.
"Një frikacak që i ka ikur betejave dhe ia kanë thënë njerëzit troç", theksoi veterani i UÇK-së.
Veterani deklaroi se është një nga të akuzuarit nga Beogradi.
"Jam arrestuar para 2 vjet në Maqedoninë e Veriut. 40 vite burgim i kam të prera në Serbi. Çka është kjo luftë kundër çlirimtarëve", shtoi ai.