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Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ali Gashi, ka kritikuar ashpër Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, duke thënë se kjo gjykatë, sipas tij, është krijuar posaçërisht për të gjykuar pjesëtarët e UÇK-së.
Në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova, Gashi deklaroi se, sipas tij, “secili mund të jetë target i kësaj gjykate”, ndërsa e cilësoi atë si “gjykatë të Serbisë dhe Rusisë”, transmeton Klankosova.tv.
“Kjo gjykatë është themeluar ekstra për UÇK-në, sepse kjo nuk po i gjykon serbët. Secili mund të jetë target i kësaj gjykate, që unë e quaj gjykatë të Serbisë dhe Rusisë”, tha Gashi.
Ai kritikoi gjithashtu dënimet e shqiptuara ndaj ish-krerëve të UÇK-së, duke vënë në pikëpyetje, siç tha, arsyen e gjykimit të tyre dekada pas përfundimit të luftës.
“Kanë investuar miliona Rusia-Serbia që të dënohen krerët e UÇK-së. Dënohen me 25 vjet pas 27 vitesh që u kry lufta, për çka? Që ke luftu për vendin tënd”, u shpreh ai.
Gashi tha se vëmendja e drejtësisë ndërkombëtare nuk duhet të kufizohet vetëm te pretendimet për krime të kryera nga pjesëtarë të UÇK-së, duke kërkuar trajtim të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë.
“Me krimet serbe nuk merret askush, me masakrat në Kosovë, me gjenocidin që e ka bërë Millosheviqi, merren me do djem që e kanë formuar një ushtri guerile, që i kanë dalë zot vendit të vet. Kjo është shumë e padrejtë”, deklaroi veterani i UÇK-së.