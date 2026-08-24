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Personi i plagosur me armë zjarri sot në Vitomiricë të Pejës është në gjendje stabile për momentin, ndërsa po vazhdon trajtimin në Qendrën Emergjente të QKUK-së.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosovës, Arbreshë Uka, bëhet fjalë për një person të lindur në vitin 1979, i cili pas trajtimit fillestar pritet të transferohet në Klinikën e Kirurgjisë Torakale.
Policia kishte konfirmuar se i plagosuri kishte deklaruar se ishte vetëplagosur aksidentalisht, derisa po e pastronte një armë të gjatë./Klankosova.tv