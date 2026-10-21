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Një person ka mbetur i plagosur nga arma e zjarrit të hënën mbrëma në fshatin Rakaj të Ferizajt.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, i dyshuari ka marrë trajtim mjekësor në Emergjencën e Ferizajt, pasi mjekët kanë konstatuar se kishte disa plagë nga arma e zjarrit, me dyshimin se ishte vetëplagosur.
Me vendim të prokurorit, policia ka kontrolluar shtëpinë e të dyshuarit, por nuk ka gjetur ndonjë gjë të dyshimtë.
Pas marrjes së trajtimit mjekësor, i dyshuari është intervistuar dhe më pas është dërguar në mbajtje. Ndërkohë, lidhur me rastin janë intervistuar edhe dy dëshmitarë.
Rasti është duke u hetuar.