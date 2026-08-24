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Lillian S., një vajzë 8-vjeçare nga SHBA-ja, ka humbur jetën nga një infeksion jashtëzakonisht i rrallë dhe vdekjeprurës i shkaktuar nga ameba Naegleria fowleri, e njohur si “ameba që ha trurin”.
Vajza dyshohet se u infektua gjatë notit në Lake Claiborne, një rezervuar ujor në Luiziana.
Sipas autoriteteve shëndetësore, ameba mund të ketë hyrë në trup përmes hundës dhe më pas të ketë depërtuar drejt trurit, transmeton Klankosova.tv.
Fillimisht, Lillian kishte simptoma që ngjanin me një infeksion të zakonshëm, si temperaturë, lodhje dhe dobësi.
Por gjendja e saj u përkeqësua me shpejtësi. Nëna e saj tregoi se vajza filloi të shihte dyfish dhe se bebëzat e syve nuk ishin më simetrike.
Lillian u dërgua në kujdesin intensiv, ku kaloi edhe ditëlindjen e saj të tetë. Pavarësisht gjendjes së rëndë, familja tregoi se ajo ende përpiqej të buzëqeshte.
Mjekët provuan trajtime të ndryshme, por infeksioni shkaktoi dëmtime të rënda në tru.
Sipas ekspertëve, infeksioni nga Naegleria fowleri ka një shkallë vdekshmërie prej rreth 95 deri në 99 për qind.
Vetëm një ditë pas ditëlindjes së saj të tetë, Lillian humbi jetën e rrethuar nga familja. Ajo la pas prindërit dhe dy vëllezër të vegjël.