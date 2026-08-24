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Policia ka dhënë detaje për vetaksidentin e ndodhur sot në rrugën “Skënderbeu” në Suharekë.
Sipas zëdhënësit të Policisë për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyçi, aksidenti është raportuar rreth orës 17:14.
Si pasojë e vetaksidentit janë shkaktuar vetëm dëme materiale, tha ai për Klankosova.tv.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë menaxhuar situatën dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme.
Lidhur me rastin është iniciuar procedurë, ndërsa pas përfundimit të procedurave të nevojshme, rasti do të procedohet në gjykatë./Klankosova.tv