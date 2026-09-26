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Një 19-vjeçar ka humbur jetën në një vetaksident trafiku që ka ndodhur gjatë mesnatës rreth orës 01:05, në fshatin Lutogllavë të Prizrenit.
Siç ka bërë të ditur Policia, dyshohet se drejtuesi i automjetit nuk e ka përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës, e cila ishte e lagësht nga reshjet e shiut, duke humbur kontrollin dhe dalë jashtë rrugës.
Si pasojë, pasagjeri 19-vjeçar, nga fshati Piran i Prizrenit, ka humbur jetën, ndërsa drejtuesi i automjetit ka pësuar lëndime trupore.
Rastin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyçi.
“Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa drejtuesi i automjetit është ndaluar për 48 orë. Policia dhe Prokuroria po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit”, thotë
Bytyçi./Klankosova.tv