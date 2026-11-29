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Të reshurat e borës dhe ngricat e shkaktuara, kanë bërë që në disa rrugë të Kosovës të ketë vështirësi të qarkullimit.
Ndërkohë, Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit ka përditësuar të dhënat për gjendjen e rrugëve që çojnë drejt pikave të kalimit kufitar.
Sipas të dhënave të fundit të publikuara në faqen e kësaj qendre, vështirësi në qarkullim vazhdon të ketë në rrugën Podujevë–Merdarë, Gjakovë–Qafë e Prushit dhe Prishtinë–Mutivodë.
Ndërkaq, në rrugët që çojnë drejt pikave të tjera kufitare, ndonëse raportohet për prani të borës, nuk ka njoftime për akull, mjegull apo rrëshqitje të dheut.