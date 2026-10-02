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Këngëtarja Vesa Smolica i ka kushtuar një shkrim Klaudia Hilës, bashkëshortes së kompozitorit Adrian Hila, pas publikimit të videove intime që kanë qarkulluar së fundmi.
Smolica ka rrëfyer se në moshën 14-vjeçare kishte qëndruar për katër muaj në shtëpinë e familjes Hila, gjatë kohës kur ishte pjesë e spektaklit “Këngët e Shekullit”.
“Prandaj sot, kur po shoh gjithë këtë që po ndodh, nuk mund të mos flas për gruan që unë kam njohur vetë. Klaudia, unë nuk i kam harruar të mirat që më ke bërë”, ka shkruar Smolica.
Ajo ka shprehur mbështetje edhe për vajzat e familjes Hila, duke thënë se ato nuk duhet të mbajnë mbi vete peshën apo gjykimin për veprimet e dikujt tjetër.