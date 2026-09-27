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Vesa Vllasaliu ishte e pranishme mbrëmjen e djeshme në stadiumin “Air Albania”, ku ndoqi nga afër sfidën mes Shqipërisë dhe Bjellorusisë.
Ajo ishte në stadium për të mbështetur bashkëshortin e saj, futbollistin e kombëtares shqiptare, Mirlind Daku, i cili u aktivizua në pjesën e dytë të takimit, transmeton Klankosova.tv.
Vesa u shfaq në tribuna së bashku me vajzën, ndërsa pas përfundimit të ndeshjes, Daku festoi fitoren 2-0 duke marrë vajzën në krahë dhe duke përshëndetur tifozët.