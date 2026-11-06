Lajmet e fundit
Komandanti i KFOR-it, Roberto Vergori, është takuar sot në kampin “Film City” në Prishtinë me Gjeneralmajor Stephen Osborn, Adjutant Gjeneral i Gardës Kombëtare të Ajovës.
Sipas njoftimit të KFOR-it, takimi shërbeu për të diskutuar kontributet e vendeve që ofrojnë trupa në misionin e NATO-s në Kosovë, si dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm për mbështetjen e sigurisë dhe zhvillimit në vend.
Gjatë takimit u diskutua edhe për rëndësinë e bashkëpunimit dhe kontributit të partnerëve ndërkombëtarë në ruajtjen e stabilitetit në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.
KFOR-i ka ritheksuar se mbetet i përkushtuar në përmbushjen e mandatit të tij dhe në koordinimin e ngushtë me të gjithë akterët përkatës.