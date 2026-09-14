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Opinionisti Rrahman Paçarizi ka vlerësuar se politizimi i çështjes së Gjykatës Speciale është i gabuar dhe i rrezikshëm, pavarësisht se nga cila palë vjen.
Në emisionin “Rubikon” të Klan Kosovës, Paçarizi tha se problemi kryesor lidhet me mënyrën se si është ndërtuar kjo gjykatë, si një strukturë e pavarur nga sistemi i drejtësisë së Kosovës.
Sipas tij, Gjykata Speciale funksionon si një sistem paralel drejtësie dhe nuk i përgjigjet institucioneve të Kosovës, duke e bërë të pamundur mbikëqyrjen e saj nga Kuvendi.
“Gabimi kryesor është që është ndërtuar një strukturë krejtësisht e pavarur nga sistemi i drejtësisë i Kosovës. Është një gjykatë e cila është sistem paralel i drejtësisë. Domethënë prej shkallës së parë e deri te avokati i popullit madje është i veçantë nuk i përgjigjet asnjë institucioni të Kosovës. Prandaj çfarëdo komisioni që të kish bërë Kuvendi i Kosovës, nuk kish pasur të drejtë të mbikëqyrjes mbi të, sepse do të konsiderohej si ndërhyrje. Domethënë gabimi ka qenë ai kur është bërë ndryshimet kushtetuese, është bërë ligji për dhomat e specializuara ë defekti kryesor ka qenë ky dhe problemi kryesorë rrezikon të jetë pikërisht ky ligj”, tha Paçarizi.
Paçarizi u bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin politizimin e situatës pas shpalljes së aktgjykimit.