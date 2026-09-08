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Edhe 8 ditë kanë mbetur deri tek vendimi final ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Më 16 shtator, Haga do të japë verdiktin për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
Për këtë u diskutua edhe në Programin e Mëngjesit.
Ish-nënkryetari i OVL UÇK-së, Nasim Haradinaj, tha se pret vendim lirues.
"Kosova nuk mund të barazohet me Serbinë. Krerët tanë dhe presidenti nuk mund të barazohet me Millosheviqin, anise ai vdiq dhe shkoi pa e marrë një vendim gjyqësor dhe juridik, bile që e shpëtoi Serbinë që mos të dënohet për gjenocid", deklaroi Haradinaj.