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Emisioni “Rubikon” i Klan Kosovës ka nisur ciklin e transmetimeve nga Haga, në prag të shpalljes së aktgjykimit në rastin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Moderatori dhe autori i emisionit, Adriatik Kelmendi, në hapjen e transmetimit nga Haga tha se kanë mbetur më pak se 37 orë deri në shpalljen e vendimit, i cili pritet të bëhet të mërkurën në orën 10:00.
Kelmendi e cilësoi këtë si një prej verdikteve më të shumëpritura për shqiptarët, duke theksuar se, pavarësisht rezultatit, aktgjykimi pritet të ketë ndikim të madh në Kosovë, te shqiptarët dhe në drejtësinë ndërkombëtare.
Ndodhemi këtu në Hagë ku kanë mbetur hiq më pak se 37 orë ku i vije edhe fundi këtij procesi filluar rreth gjashtë vjet më parë dhe që ka pasur edhe një proces të dytë atë për pengimin e administrimit të drejtësisë i cili përfundoi pikërisht sot dhe pasnesër pra në orën 10 do të jetë një verdikt i cili sigurisht se do të hyjë në historinë e popullit shqiptar si më i shumëprituri për arsye se sigurisht se çfarëdo që të jetë verdikti ai do të ketë ndikim shumë të madh jo vetëm në Kosovë dhe për të gjithë shqiptarët por edhe për kanalet e drejtësisë ndërkombëtare. Duke qenë pra në këtë javën finale, ne sonte në këtë Rubikon do të synojmë edhe të fillojmë këtë ciklin e transmetimeve që do të vazhdojë derisa të merret vesh gjithçka dhe të përcjellët pastaj edhe pas aktgjykimit për të parë se si filloi, si u zhvillua dhe çka mund të pritet.”, tha Kelmendi.
Ai bëri të ditur se emisioni nga Haga do të sjellë në vazhdimësi zhvillimet, analizat dhe reagimet lidhur me procesin gjyqësor, duke rikthyer edhe në zhvillimet kryesore të këtij procesi dhe atë që mund të pritet pas shpalljes së aktgjykimit.
“Rubikon” do të vazhdojë transmetimet nga Haga gjatë ditëve në vijim, duke përcjellë nga afër momentet para dhe pas shpalljes së vendimit.