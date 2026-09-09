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Kosova do të vijojë të përfshihet nga mot i ngrohtë edhe gjatë ditës së sotme.
Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, dita do të karakterizohet nga periudha të gjata me diell, ndërsa temperaturat minimale do të lëvizin nga 8°C deri në 11°C, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë orëve të ditës, temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 28°C deri në 33°C. Vlerat më të larta parashikohen në Prizren dhe Gjakovë, ku termometri mund të shënojë deri në 33°C.
Era do të fryjë kryesisht nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s.