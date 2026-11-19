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ShBA-ja dhe Venezuela kanë rikthyer lidhjet e tyre ushtarake, më pak se një vit pas kapjes së Maduros.
Qeveria e përkohshme, e udhëhequr nga Delcy Rodríguez, ish-zëvendëspresidentja e Maduros, ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me sekretarin e Mbrojtjes së ShBA-së, Pete Hegseth, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Shumë pak detaje janë bërë publike rreth marrëveshjes, por Hegseth tha se Venezuela ka kaluar nga një kërcënim agresiv rajonal në një partnere në fushën e sigurisë.
Presidentja e përkohshme tha se kjo marrëveshje do të ndihmojë në përballimin e kërcënimeve të përbashkëta.
Kjo marrëveshje ushtarake mes dy vendeve ishte pezulluar në vitin 2005 nga presidenti i atëhershëm, Hugo Chávez. /Klankosova.tv