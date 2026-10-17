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Venezia ka shënuar fitoren e parë sezonale, duke mposhtur Napolin me rezultat 1-0 në kuadër të xhiros së shtatë të Serie A.
Heroi i vendësve ishte Akor Adams, i cili shënoi golin vendimtar për t’i dhuruar Venezias tri pikë të rëndësishme.
Napoli vazhdon të kalojë nëpër një periudhë të vështirë dhe, me 10 pikë të grumbulluara, renditet në pozitën e nëntë në tabelë.
Në xhiron e ardhshme, Napoli do ta presë Romën në një derbi të rëndësishëm, ndërsa Venezia do të luajë në udhëtim ndaj Genoas.