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Në Banjskë të Zveçanit, është vendosur gurthemeli i obeliskut të Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.
Vendosja e tij u bë në trevjetorin e rënies së rreshterit të Policisë së Kosovës, në sulmin terrorist serb, transmeton Klankosova.tv.
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu foli për sulmin e tmerrshëm që goditi Kosovën, ndërsa tha se Policia e Kosovës bashkë me heroin Afrim Bunjaku, mundësoi dështmin e këtij sulmi.
“Kjo bëri që plani i Serbisë të dështonte”, tha ajo.
Ndërsa sa i përket obeliskut, Haxhiu tha se është akt mirënjohjeje ndaj Afrim Bunjakut dhe sakrificës së tij.