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Në qendër të Prishtinës janë vendosur kordonët e sigurisë në afërsi të ndërtesës së Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Presidencës.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani, ka raportuar drejtpërdrejt nga sheshi “Skënderbeu”, duke sjellë pamje nga gjendja në kryeqytet.
Deri më tani kemi parë vetëm policisë që mbajnë rendin dhe jo policë të njësive speciale. Ndërsa janë vendosur vetëm këto barrikada afër ndërtesës së Qeverisë dhe Presidencës”
Në sheshin “Skënderbeu” ka prani të qytetarëve, ndërsa situata po përcillet nga afër nga autoritetet dhe mediat.