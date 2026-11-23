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Bordi i Nvidia-s e ka rikthyer Jensen Huangun në postin e CEO-s dhe presidentit, me efekt të menjëhershëm.
Bordi ka votuar unanimisht për rikthimin e tij në krye të kompanisë së famshme.
Në një deklaratë të publikuar janë dhënë detaje për këtë vendim të bordit, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
"Bordi beson se Jensen është personi i duhur për të udhëhequr Nvidia-n dhe se rikthimi i tij është në interesin më të mirë të aksionarëve, punonjësve, partnerëve dhe klientëve tanë," është thënë në deklaratë.
Ndryshe, javën e kaluar, Nvidia e kishte përjashtuar kategorikisht mundësinë e rikthimit të Jensen Huangut.
Kurse, ditë më parë, Huang kishte thënë se është i gatshëm të rikthet në krye të kompanisë.
Ai ishte dorëhequr pas një skandali që erdhi se ai kishte lidhje jashtëmartesore, në mesin e tyre edhe me një biznesmene kineze që dyshohet se njëkohësisht ishte spiune kineze.