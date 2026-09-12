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Flamujt i vendosën në kulme, e rrugës thirrjen: “Mirë se vini, çlirimtarë!”
Nga Broboniqi i Kadri Veselit, mirëseardhje iu bë edhe të tjerëve.
Bile, udhëve të këtij fshati të Mitrovicës, emblemat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i lëvizte era qetësisht, njëjtë si hapat që s’qenë të shumtë nëpër katund.
Mitrovicasit, që imazhin e bashkëfshatarit e kishin vendosur në krye, po thonë se është koha të kthehet fizikisht në vendlindje dhe se as Kosova s’është e njëjtë pa të.
Teksa theksojnë se ish-kryeparlamentari, dëshirën për një Kosovë të pavarur e pati të kamotshme.
Për krejt kontributin e Veselit, fqinjët i janë shumë mirënjohës, andaj edhe po presin që ai të lirohet të mërkurën.