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Mes 127 personave të arrestuar dhe 244 të tjerëve të proceduar në gjendje të lirë për dhunë e dëmtim të pronës publike në Tiranë, Policia e Shtetit ka prangosur edhe dy shtetas nga Kosova.
Bëhet fjalë për dy 20-vjeçarë nga Prishtina, të cilët rëndohen me mbi pesë vepra penale.
Para organeve hetuese, ata kanë pranuar se kanë udhëtuar drejt Shqipërisë për arsye politike.
Megjithatë, fluksi i qytetarëve nga Kosova drejt protestave mbetet minimal.
Nga Policia Kufitare në Vërmicë bëjnë me dije se vetëm 1 deri në 5 persona në ditë deklarojnë pjesëmarrjen në tubime si arsye udhëtimi.
Mendimet mes qytetarëve në Kosovë mbeten të ndara. Përderisa disa vlerësojnë se Shqipëria duhet t'i zgjidhë vetë çështjet e brendshme, të tjerë e shohin mbështetjen si akt solidariteti kombëtar.
Për shkaqe sigurie dhe situatës së krijuar në Shqipëri, kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka njoftuar se u ka rekomanduar maturantëve të gjimnazit "Gjergj Kastrioti - Skënderbeu" që ta shtyjnë ekskursionin e planifikuar atje.
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