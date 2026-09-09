Lajmet e fundit
Kryeministri i Singaporit, Lawrence Wong, do të përfitojë një rritje të ndjeshme të pagës, duke e çuar paketën e tij vjetore nga 2.2 milionë në 3.6 milionë dollarë singaporianë, rreth 2.8 milionë dollarë amerikanë.
Rritja prej afro 64% është e para në 15 vite dhe, sipas Wong, synon të tërheqë profesionistë të nivelit të lartë në shërbimin publik, në një kohë kur diferenca me pagat në sektorin privat është zgjeruar, shkruan CNN, transmeton Klankosova.tv.
Wong ka deklaruar se do ta dhurojë të gjithë rritjen e pagës për pesë vite. Ndërkohë, ministrat e tjerë do të përfitojnë rritje deri në 9%.
Vendimi ka shkaktuar reagime në Singapor, ku paga mediane mujore është rreth 5,775 dollarë singaporianë. Kritikët argumentojnë se lidhja e pagave të politikanëve me të ardhurat e 1,000 personave më të pasur mund t'i afrojë më shumë politikanët me interesat e elitës ekonomike.
Singapori e ka justifikuar prej kohësh nivelin e lartë të pagave politike si një mënyrë për të tërhequr talentet dhe për të ulur rrezikun e korrupsionit. Megjithatë, vendi u përball me një rast të bujshëm në vitin 2024, kur ish-ministri i Transportit, Subramaniam Iswaran, u dënua me burg për marrjen e dhuratave me vlerë mbi 300 mijë dollarë./Klankosova.tv