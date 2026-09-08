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Në mesin e të rinjve, një veteran i luftës nga Skenderaj, i cili e përjetoi luftën në vijën e frontit, thotë se po i përballon me vështirësi ditët para vendimit të 16 shtatorit në Hagë për ish-krerët e UÇK-së.
Ai dhe qytetarë të tjerë u mblodhën të martën para bazës së EULEX-it në Prishtinë, duke kërkuar drejtësi.
Ndërkohë, qytetarët po përgatiten për marshin e së shtunës të organizuar nga platforma “Liria ka Emër”, ndërsa është paralajmëruar transport falas nga të gjitha komunat.
Përgatitje po bëhen edhe për natën e pritjes në Hagë, më 15 dhe 16 shtator.