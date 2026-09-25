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Politologu Melazim Koci ka komentuar protestat e sotme në mbështetje të çlirimtarëve dhe zhvillimet pas vendimit dënues të Dhomave të Specializuara në Hagë.
Duke folur “Specialen” e Klan Kosovës, Koci tha se Kosova ka kaluar periudha edhe më të vështira, duke iu referuar viteve 1991–1999.
“Unë nuk kisha për të thënë se ky rast është i humbur dhe nuk mund të bëhet asgjë. Mund të bëhet, duhet qasje unike”, tha Koci, njofton Klankosova.tv.
Ai theksoi nevojën për një qasje të përbashkët pas aktgjykimit të Hagës.