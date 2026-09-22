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Vendimi i Speciales ndaj ish-katërshes së UÇK-së u diskutua edhe në Edicionin Special në Klan Kosova me anëtarin e PDK-së dhe historianin Genc Prelvukaj.
Prelvukaj deklaroi se Serbia këtë vendim do ta përdorë kundër Kosovës.
"Është e qartë se Serbia nuk e ka kursyer asnjëherë metoda, qoftë nga rektrutimi, qoftë nga metodat diplomatike, politike e kudo që të jetë e derisa nuk do të kursejë metoda që edhe faza e Apelit ta ketë të njëjtin interpretim", deklaroi ai.
"Ne duhet të jemi të përgatitur, unik, në formë sa më efektive, që ta parandalojmë një gjë të tillë duke u organizuar në mënyrë më të mirë të mundshme", theksoi Prelvukaj në Klan Kosova.