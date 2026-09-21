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Protestat në Prishtinë kundër vendimit të Speciales ndaj ish-krerëve të UÇK-së Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, po vazhdojnë edhe sot.
Qindra studentë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me dënimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare.
Për këtë vendim ka folur edhe djali i Sali Mustafës-Calit, Skifteri.
Ai tha se ky vendim është shumë i padrejtë.
"Vendimi është shumë i padrejtë. Na e dimë që këta po kryejnë shkelje të paligjshme, po e mundësojnë me rishkru historinë Serbia. Ne e dimë që populli është me ta, por në libra ka me mbetë që këta kanë me mbetë kriminela. Besojmë në pafajësinë e tyre. Tash me të rinjtë e me krejt që po dalin në protesta, i falënderoj shumë. Besoj se nuk kanë me u ndalë këto protesta deri të bëhet diçka", tha ai për Gazetën Demos transmeton Klankosova.tv.