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Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur të mërkurën, më 23 shtator, lidhur me kërkesat e bashkuara KO256/26 dhe KO258/26, të parashtruara nga deputeti i PDK-së, Arian Tahiri, dhe deputetë të tjerë.
Sipas njoftimit, theksohet se Gjykata ka konstatuar gjithashtu se “deputetët duhet që sa më parë të zgjedhin nënkryetarin e Kuvendit nga radhët e grupit të dytë më të madh parlamentar”, në pajtim me Kushtetutën, raporton Klankosova.tv.
Kjo pikë i referohet nënkryetarit nga radhët e PDK-së. /Klankosova.tv