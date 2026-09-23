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Kryeministri Albin Kurti, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë thirrje për Apelin që të korrigjojë gjykimin e ish-krerëve të UÇK-së, megjithatë qeveria që ai drejton nuk duket dhe aq e zëshme në këtë drejtim.
Në emisionin “Kosova Today”, për këtë çështje diskutoi gazetari, Vullnet Krasniqi, transmeton Klankosova.tv.
Krasniqi ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme ka qenë në Ministri të Drejtësisë, dikaster që e drejton Donika Gërvalla, e cila sot e shtatë ditë ende nuk ka reaguar lidhur me dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.
“Mu premtua që brenda kësaj jave ka me dhënë një intervistë, për me u sqaru. Besoj që përmes meje, tani për krejt”, tha Krasniqi në Klan Kosova.
Por, sipas gazetarit, ai nuk hasi në vetë ministren e Drejtësisë.