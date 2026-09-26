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Akademiku Arsim Bajrami ka deklaruar se pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, çështja nuk duhet të trajtohet vetëm si kauzë politike apo partiake, por si detyrim shtetëror.
Ai tha në emisionin "Info Magazine" në Klan Kosova se me dënimet e ish-krerëve të UÇK-së, është dënuar shteti i Kosovës.
"Është e vërtetë se katër krerët e UÇK-së atje kanë marrë një dënim, dënim shumë të madh, po është dënuar shteti i Kosovës dhe padyshim që edhe shteti i Kosovës duhet të vihet në dispozicion të plotë me të gjitha kapacitetet".
Bajrami kërkoi mobilizimin e institucioneve dhe unitetin e partive politike, duke theksuar se Kuvendi i Kosovës duhet të shprehë qëndrimin e tij ndaj aktgjykimit.
“Duhet të gjitha partitë politike t’i lënë anash të gjitha përçarjet, të gjitha kauzat e tjera, të bashkohen dhe fuqishëm të distancohen nga ky aktgjykim”, tha Bajrami.
Ai kërkoi që shteti të veprojë në tri drejtime, duke veçuar fillimisht asistencën e plotë juridike për ekipet mbrojtëse, njofton Klankosova.tv.
Sipas tij, të gjitha kapacitetet duhet të vihen në dispozicion të ekipeve të mbrojtjes, përfshirë mbështetjen dhe sigurimin e provave që mund t’i përgjigjen aktgjykimit.