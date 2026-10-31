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Viti 2027 nuk do të sjellë vetëm ndërrimin e motmoteve, por edhe tarifa të reja për shërbimet e ujësjellësit në Kosovë.
Nga 1 janari pritet të hyjë në fuqi vendimi i Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) për ndryshimin e tarifave të ujit në të gjithë vendin.
Zëvendësdrejtori i ARRU-së, Abedin Azizi, ka bërë të ditur se shtrenjtimi do të jetë rreth 6 për qind, që për një konsumator mesatar nënkupton një rritje prej 1 deri në 2 euro në muaj.
Kronika e mëposhtme sjell detajet: