Lajmet e fundit
Gjyqi ndaj ish-burrit të Arlinda Zekajt, Jeton Sylaj, nis këtë të enjte.
Seanca e nesërme fillestare për veprën penale të kanosjes, ashtu siç raportoi të martën Klan Kosova, është caktuar të jetë e mbyllur.
Në aktvendimin e siguruar nga gazetarja e Klanit, Qëndresa Tërshani, është bërë e ditur se kjo është vendosur me kërkesë të Prokurorisë Themelore në Prishtinë.
Te arsyetimi, kjo gjykatë ka bërë të ditur se më 9 nëntor, kjo gjykatë ka pranuar kërkesë nga Prokuroria, për përjashtim të publikut nga i tërë shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale, ”me qëllim të mbrojtjes së jetës personale dhe familjare të të pandehurit, palës së dëmtuar dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurë.”
Prokuroria, në kërkesë kishte theksuar në mënyrë alternative, që nëse Gjykata vlerëson se përjashtimi i plotë i publiut nuk është i domosdoshëm, atëherë gjykimi të mbyllet të paktën në disa pjesë, transmeton Klankosova.tv
Kjo kërkesë, thuhet se është përkrahur nga dy palët, mbrojtësi i viktimave dhe i të pandehurit.
Për rrjedhojë, gjykata ka vlerësuar se në këtë kontekts, i ka kushtuar rëndësi të veçantë edhe interesit më të mirë të fëmijës dhe ka vendosur si më poshtë.