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Komisioni për Integrim Evropian, i kryesuar nga Jehona Lushaku-Sadriu, ka miratuar unanimisht planin e punës për muajt në vijim të këtij viti.
Sipas njoftimit të Kuvendit, gjatë mbledhjes së radhës, Lushaku-Sadriu prezantoi para anëtarëve të komisionit aktivitetet e parapara në plan, të cilat përfshijnë fusha të ndryshme të përgjegjësive të këtij komisioni, transmeton Klankosova.tv.
Ndër prioritetet kryesore të planit janë bashkëpunimi me ekzekutivin, mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve dhe diplomacia parlamentare, si dhe aktivitete të tjera me interes për vendin.
Gjatë diskutimeve, anëtarët e komisionit u pajtuan që plani i punës të mund të plotësohet edhe me aktivitete të tjera, në varësi të rrethanave dhe nevojave që mund të paraqiten gjatë muajve në vijim.
Në përfundim të mbledhjes, plani i propozuar i punës mori mbështetjen unanime të anëtarëve të Komisionit për Integrim Evropian.