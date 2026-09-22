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Parlamenti i Lituanisë ka mbështetur një amendament kushtetues që do të hiqte ndalimin e armëve bërthamore, duke e afruar kështu vendin anëtar të NATO-s me mundësinë e strehimit të tyre në territorin e vet. Rusia ka paralajmëruar vendin baltik, i cili kufizohet me rajonin rus të Kaliningradit, se një veprim i tillë do të kishte pasoja të rëndësishme për sigurinë.
Propozimi u mbështet të martën nga 99 deputetë, ndërsa 13 votuan kundër dhe pesë abstenuan. Amendamenti kërkon edhe dy votime të tjera, të planifikuara për 6 tetor dhe 12 janar 2027. Në secilin votim, të paktën 94 nga 141 deputetët e Lituanisë duhet të mbështesin ndryshimin.
Masa parashikon heqjen e nenit 137 të Kushtetutës së Lituanisë, i cili ndalon armët e shkatërrimit në masë dhe bazat e huaja ushtarake në territorin e vendit. Mbështetësit argumentojnë se kjo dispozitë nuk pasqyron më nevojat e sigurisë së Lituanisë, ndërsa kundërshtarët kanë ngritur shqetësime lidhur me sovranitetin dhe kanë kërkuar që çështja t’i nënshtrohet një referendumi, shkruan a2cnn, transmeton Klankosova.tv.
Presidenti Gitanas Nauseda ka mbështetur heqjen e këtij kufizimi, ndërsa zyrtarët lituanezë kanë argumentuar se lejimi i armëve bërthamore do të forconte fuqinë parandaluese ndaj Rusisë.
Moska ka hedhur poshtë vazhdimisht pretendimet se synon të sulmojë vendet e NATO-s.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e cilësoi javën e kaluar ndryshimin e propozuar si “plotësisht të papërgjegjshëm”, duke akuzuar vendet anëtare të NATO-s se ndjekin politika provokuese dhe e trajtojnë Lituaninë si një bazë të mundshme për operacione kundër Rusisë.