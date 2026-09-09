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Influencuesit e mediave sociale Andrew dhe Tristan Tate humbën përpjekjen e tyre për lirim nga një burg në Miami të mërkurën, ndërsa kundërshtojnë ekstradimin në Britani, ku kërkohen për akuza për përdhunim.
Duke mohuar lirimin me kusht për vëllezërit Tate, gjykatësja amerikane me bazë në Miami, Lauren Louis, tha se pasuria e vëllezërve dhe udhëtimet e shpeshta ndërkombëtare i bënin ata "rreziqe thelbësore fluturimi".
"Ndërsa (vëllezërit) në fakt mund të mos zotërojnë ato pasuri ekstravagante që ata e portretizojnë veten se zotërojnë në internet, të dhënat pasqyrojnë se ata kanë një kapacitet të jashtëzakonshëm për t'u larguar nga juridiksioni", shkroi Louis, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Në një deklaratë, avokatët e Tates thanë se ata do të "vazhdojnë të mbrohen kundër akuzave me të cilat përballen dhe të angazhohen në proceset e duhura ligjore në secilin juridiksion".
Në dosjet gjyqësore, avokatët e tyre kishin argumentuar më parë se "dukshmëria e tyre e jashtëzakonshme publike" do ta bënte të pamundur për ta që të iknin, dhe i përshkruan postimet në mediat sociale në të cilat vëllezërit reklamonin pasurinë e tyre si "teatrale" dhe "grandioze".
Andrew Tate, 39 vjeç, dhe Tristan Tate, 38 vjeç, u arrestuan në Miami më 18 korrik pasi Britania kërkoi ekstradimin e tyre për t'u përballur me akuzat për përdhunim, sulm dhe lehtësim të trafikimit për shfrytëzim seksual. Vëllezërit Tate, të cilët kanë shtetësi të dyfishtë amerikane dhe britanike, kanë mohuar çdo shkelje.