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Vëllai i Madh ka marrë vendim për Akilin, Fuegon dhe Nichin, pas thyerjeve të rregullave brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Akili është dënuar me nominim dhe izolim për shkak të kërcënimeve dhe fjalëve të përdorura ndaj Antonetës.
Ndërkaq, Fuego dhe Nichi do të përballen me dy ndëshkime: të dy do të shkojnë në nominim dhe në izolim, pasi kanë hyrë së bashku në banjë.
Të tre banorët do të dërgohen në izolim pas përfundimit të Prime-it të sotëm dhe do t'i shtohet automatikisht të nominuarve të së hënës.