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Leonard Ademaj, vëllai i Liridona Ademajt, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Apelit, e cila ka vërtetuar dënimet e shqiptuara nga Gjykata Themelore ndaj Naim Murselit dhe Granit Plavës.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ademaj ka deklaruar se shpreson që edhe Kushtrim Kokalla të marrë të njëjtin epilog.
“Naim Murseli dhe Granit Plava do të vdesin në burg. Shpresojmë që e njëjta gjë do t’i ndodhë edhe Kushtrim Kokallës”, ka shkruar ai, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka thënë se Liridona nuk do t'u kthehet më, ndërsa fëmijët e saj do të rriten pa nënën e tyre, por ka shprehur ngushëllim me faktin që rasti ka marrë epilog edhe në nivel të Gjykatës së Apelit.
Në reagimin e tij, Leonard Ademaj ka falënderuar të gjithë ata që kanë treguar interesim për rastin, veçanërisht mediat për mbulimin dhe hapësirën e dhënë.
Ai ka shprehur shpresën që vrasjeve të grave t’u vijë fundi dhe që Kosova të bëhet një vend më i sigurt për gratë.