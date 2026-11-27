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Daut Krasniqi, vëllai i Jakup Krasniqit, s'ka asnjë besim që Apeli në Hagë do të ndryshojë vendimin e shkallës së parë të Speciales, për dënimin me 81 vjet burgim të katërshes së UÇK-së.
Në një intervistë për gazetaren e Klan Kosova, Endrita Bajrami, Krasniqi u shpreh fort pesimist.
Ai tha se me dënim, po tentohet të barazohet lufta për liri e Kosovës dhe krimi që ka kryer Serbia në vendin tonë.
“Asnjë pikë besimi nuk e kam në Gjykatën e Apelit, as e kam pasë. Kanë luftu për vendin e vet dhe i kanë marrë pa kurrfarë të drejte. Po dojnë me ba barazim me Serbinë që ka ba krime. Këta janë çlirimtarë dhe apet kanë me i dënu."
Dauti përmend rastin e Calit, prandaj u shpreh se s'mund të ketë ndryshime të mëdha në vendimin e Apelit, transmeton Klankosova.tv
“Ndoshta ndryshon diçka pak, po ajo s’është kurgjo. Calit tri vjet ia kanë heqë, dy vjet... 25 vjet burg me u denu duhet me pasë fakte, s’ka pasë fakte”, u shpreh ai.
Për këtë gjykatë, ai i pati disa fjalë.
“Asnjë njeri nuk u çu me thanë Jakup Krasniqi e ka bo këtë. Gjykata duhet me qenë me fakte, jo me rrena e spiunë të Serbisë. Çka ki me ba, pare po marrin, fytyrë s’kanë”, deklaroi ai.
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