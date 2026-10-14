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Vëllai i Gani Gecit, Fadil Geci është prononcuar për media, teksa po qëndron para Pallatit të Drejtësisë, ku në Gjykatën Themelore të Prishtinës po mbahet seanca ndaj ish-deputetit, nën dyshimin për kanosje ndaj gazetarit Lirim Mehmetaj.
Para gazetarëve, Fadil Geci tha se familja e tij është shtetformuese, e asnjëherë shtet përfituese, transmeton Klankosova.tv.
"Jemi familje shtetformuese, nuk jemi shtetpërfituese. Krejt luftën tonë prej fillimit e kemi bërë për shtetin tonë, për ta mbrojtur Kushtetutën e Kaçanikut, dhe për ata jemi këtu sot, në atë drejtim do të punojmë deri të vdesim. Krejt vuajtjet tona i kemi bërë për shtet. E duam shtetin”, tha Geci.