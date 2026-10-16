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Barcelona po shqyrton transferimin e një sulmuesi me përvojë dhe çmim të përballueshëm, ndërsa Deco ka identifikuar tri alternativa: Vedat Muriqi, Ayoze Perez dhe Aleksandar Mitrovic.
Muriqi, 32 vjeç, është transferuar te Fenerbahçe gjatë verës së vitit 2026. Sulmuesi kosovar ka shënuar gjashtë gola në kampionatin turk, ndërsa sezonin e fundit te Mallorca realizoi 23 gola në La Liga. Vlera e tij llogaritet rreth 7 milionë euro.
Alternativa e dytë është Ayoze Perez i Villarrealit, 33 vjeç, vlera e të cilit vlerësohet rreth 5 milionë euro. Ndërkohë, Mitrovic, 32 vjeç, luan te Al-Rayyan në Katar, por paga e tij e lartë mund ta vështirësojë transferimin.
Barcelona po kërkon një sulmues që mund të ofrojë gola dhe përvojë pa shpenzuar shumë. Për momentin, klubi katalanas nuk ka bërë oferta zyrtare për asnjërin prej kandidatëve.