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Një vajzë ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra nga zjarri, pasi një person me probleme të shëndetit mendor dyshohet se i kishte vënë flakën krevatit në të cilin ajo ndodhej. Rasti ka ndodhur më 6 shtator në fshatin Poterq të Klinës.
Sipas njoftimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, pas vënies së zjarrit në dhomën ku ndodhej motra e tij, i dyshuari kishte shkuar në një dhomë tjetër, ku dyshohet se kishte sulmuar nënën e tij me një mjet të fortë, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.
“Stacioni Policor në Klinë, me datën 06.09.2026, është njoftuar se në fshatin Poterq-Klinë, një person me probleme të shëndetit mendor, fillimisht i ka vënë flakën krevatit në të cilin qëndronte motra e tij, e më pas në dhomën tjetër e ka sulmuar me mjet të fortë nënën e tij, të cilave u ka shkaktuar lëndime të rënda trupore”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Policia ka reaguar menjëherë pas marrjes së informacionit, ndërsa i dyshuari është arrestuar. Të dyja viktimat fillimisht janë dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Pejës, por më pas, për shkak të natyrës së lëndimeve, janë transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë.
Një ditë pas ngjarjes, më 7 shtator, Policia është njoftuar se vajza nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra nga zjarri.
“Policia është njoftuar se vajza, e cila kishte lëndime nga zjarri, nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve dhe ka ndërruar jetë, këtë e ka konstatuar ekipi mjekësor”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë.
Ndërkohë, ndaj të dyshuarit, me vendim të prokurorit të shtetit, është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh.
Për shkak të gjendjes së rënduar psikike, i dyshuari është vendosur në repartin e psikiatrisë në Spitalin Rajonal të Pejës, ku po qëndron nën përkujdesjen e personelit mjekësor dhe mbikëqyrjen e zyrtarëve policorë.
Rasti po hetohet nga organet kompetente.